Antalyalı üretici kadınlar, Kadınlar Günü’nü serada ürün toplayarak geçirdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde üretici kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde serada ürün topladılar.

Dünya genelinde Emekçi Kadınlar Günü olarak anılan 8 Mart’ta Aksu’da yaşayan çiftçi kadınlar bu günü çalışarak geçirdiler. Üretici Fatma Yılmaz Doğan ürün elde etmek için emek verdiklerini belirterek havaların ısınmasıyla birlikte sıcağa rağmen serada çalıştıklarını söyledi.

Aksu Hacıaliler Mahallesi’nde emekçi kadınların gününü kutlayan üretici Fatma Yılmaz Doğan, “Emekçiyiz, üretmeye çalışıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz, güne erkenden başlıyoruz. Akşama kadar serada ürün topluyoruz. Serada iş bitince evde iş başlıyor. Evin işlerini de biz yapıyoruz. Şu zamanda üretim yapmak, ürünü satmak veya almak çok kolay değil. Sıcakta salatalık toplamaya çalışıyoruz. Bunun yanında üretmek çok güzel bir duygu. Ektiğiniz fidenin büyümesini görmek devamında ürünü almak oldukça güzel bir durum. Üreticilik yapmak isteyen kadınlarımız imkanları varsa yapsınlar. Üretmek kazanmak, zorluğunu bilerek harcama yapmak farklı bir duygu” dedi.

Serada çalışan Nazlı Doğaner ise, “ Urfa’dan beş sene önce Aksu’ya yerleştik. 3 tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Sabah önce onları okula gönderiyorum sonra işe geliyorum. Her gün çalışıyorum. Serada iş bitince evde çocukların ödevleri, yemekleri diğer ev işleri derken gün bitiyor. Üretmek çok güzel. Ektiğiniz ürünü yetiştiğini görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor. Bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.