Antalyalı kadınlar ilmekleri deprem bölgesi için atıyor

Antalyalı kadınlar, depremzedeler için akşamları biraraya gelip atkı, bere ve eldiven örüyor. Komşuları ile her akşam bir evde buluşan kadınlar sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla bu sayıyı arttırmak istiyor.

Serik ilçesindeki kadınlar, Kahramanmaraş depremlerindeki afetzedelere yardım için kendi aralarında kampanya başlattı. Evlerde buluşan kadınlar, atkı, bere, eldiven örmeye başladı.

Ev hanımlarından Melek Küçük, "Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun. Çok büyük bir afet yaşıyoruz. Bu bizim de başımıza da gelebilir. Bu yüzden el ele vererek gönlümüzce eldiven, atkı, bere örüyoruz. Tüm duyurusunu halkımıza yaptık. Hepsi de gayretle örmeye devam ediyor. Depremzedeler için soğuk havalarda vücutlarına bir sıcaklık verebilirsek çok mutlu olacağız. İnşallah yerine ulaşır. Biz hep birlikte örmeye devam ediyoruz” dedi.

Depremzedelerin yaşadıklarına çok üzüldüklerini belirten Fatma Şahan da “Depremzedeler için varız burada. Gönlümüzle, yüreğimizle onların yanındayız. Onlar vicdanımızı elimize koyup ne olursa el işi olsun maddi manevi yanlarındayız” diye konuştu.