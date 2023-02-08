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Antalya’dan 535 sağlık personeli deprem bölgesinde
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden, deprem bölgesine 111 araç ve 535 sağlık personelinin görevlendirildiği bildirildi.
Haberde İnsan 08.02.2023, 13:41
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden, deprem bölgesine 111 araç ve 535 sağlık personelinin görevlendirildiği bildirildi.
10 kenti etkileyen deprem bölgesine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden 111 araç ve 535 personel ulaştı. Ekipte;
3 UMKE acil kurtarma aracı,1 personel servis aracı, 1 mobil komuta aracı,1 kamyon,1 acil müdahale ünitesi aracı, 1 cip ambulans, 72 acil yardım ambulansı, 22 özel ambulans, 6 belediye ambulansı, 2 otobüs 1 minibüs yer aldı. 535 sağlık personelinin Hatay ve Kahramanmaraş’taki sahra hastanelerinde görev yapmaya başladığı belirtildi.