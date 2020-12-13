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Antalya’da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı

Turuncu alarmın verildiği Antalya’da, sağanak yağış nedeniyle bir çok binanın giriş katı ve iş yerini su bastı. Sular altında kalan bir dairedeki yabancı uyruklu kadını itfaiye ekipleri boğulmaktan pencere demirini keserek kurtardı.

Haberde İnsan 13.12.2020, 19:51
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Antalya’da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı

Turuncu alarmın verildiği Antalya’da, sağanak yağış nedeniyle bir çok binanın giriş katı ve iş yerini su bastı. Sular altında kalan bir dairedeki yabancı uyruklu kadını itfaiye ekipleri boğulmaktan pencere demirini keserek kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi. Sağanak yağış en çok Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Örnekköy Mahallelerinde etkili oldu. Barınaklar Bulvarı üzerinde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle bir işyerini ve apartmanın zemin katını su bastı. ASAT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Kuaför dükkanı su altında kalan Yusuf Güney, 80 bin TL’lik masrafı olduğunu belirterek, her sene aynı durumu yaşadıklarını belirtti.

Barınaklar Bulvarı’nın yanı sıra Rauf Denktaş Caddesi üzerinde de biriken sular refüjden aştı. Araçlar su birikintileri arasından güçlükle ilerledi. Güzeolaba Kapalı Semt Pazarı önündeki sokakta aşırı yağışlardan nasibini aldı. Yaklaşık 1 metreyi bulunan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı. Sokak kenarındaki giriş kattaki bir çok işyerini su bastı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Güzeolaba Mahallesi Lara Caddesi’nin sahile yakın kısmı da sular altında kaldı. Vatandaşlar araçların suya girip mahsur kalmaması için sokak girişini traktörle kapattığı görüldü.

"Giriş katlar su altında kaldı"

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle Örnekköy Sitesi’nde 100’ün üzerinde giriş kat dairesini su bastı. Yaklaşık bir metre su altında kalan dairelerde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Suları itfaiye ekipleri motopomplarla tahliye etti. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Islanan eşyalar daireden dışarı çıkartıldı. Sular altında kalan bir dairede çıktığı sandalyenin üzerinde kurtarılmayı bekleyen Gürcistan uyruklu Maria Dolidze’nin yardımına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Dolidze, yatak odasının penceresinden demirler kesilerek kurtarıldı.

"Ölümden kurtarıldı"

Gürcü uyruklu Maria Dolidze, dairesinin su altında kalması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Neye uğradığını anlamadığını dile getiren Dolidze, “Su bastı, içeri girdi. Tüm eşyalarım ıslandı. Koltuklarım dahi ıslak. İçerideydim beni yatak odasının penceresinden çıkardılar.” dedi.

"Kadını kurtardık"

Site Sakinlerinden İhsan, “Kadın sandalyenin üstünde kurtarılmayı bekliyordu. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yatak odasındaki demir kesildi ve kadın kurtarıldı. Eğer bu kadını biz görmesek belki ölebilirdi. Engelli bir kişi olsa zaten ölmüştü. Yan daire hala sular altında. Yağmur devam ediyor, tedirginiz.” ifadelerine yer verdi.

"Felaketi yaşadık"

Evi su altında kalan Selenay Şener, “Tam bir felaketti, bittik her şeyimiz gitti. Hayvanlarımı kurtarmaya çabaladım. Yarıya kadar su bastı. Her şey gitti. Rögarlar taştı, pis sular geldi. Eşyaların hepsini atacağız.” diye konuştu.

"Hiçbir eşyamız kalmadı"

Su baskınının ardından temizlik çalışması yapan Murat Şahin, "Buraya bir felaket geldi. Hiçbir eşyamız kalmadı. Rezillik diz boyu, gece gene yağacak temizlik yapıyoruz. Giriş kattaki tüm daireler zarar gördü. 200’ün üzerinde daire etkilenmiştir. Su seviyesi yüksek olunca ne yapılabilir ki. İnsanlar suyun içinde kaldı.” dedi.

Öte yandan sağanak yağış aralıklarla kenette etkisini devam ettiriyor.
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