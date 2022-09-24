Antalya’da ucuz halı izdihamı

TIKLA İZLE

Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı. Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu. Mağaza yetkilileri birer tane alınması yönünde uyarılarda bulundu. Mağazadaki halılar kısa sürede tükendi.

Mağaza önündeki kuyruk ve izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.