Antalya’da ucuz ekmek kuyruğu

Antalya’nın Serik ilçesinde 5 liradan satılan 210 gram ekmek bir fırında 3 liraya satılınca vatandaşlar fırının önünde kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 1 ay önce yapılan zamla Antalya’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 lira oldu. İlçede bulunan bir fırıncı ise yapılan zamma rağmen aynı gramaja sahip ekmeği 3 liradan satmaya devam etti. Ucuz ekmek almak için fırının önünde kuyruğa giren vatandaşlar fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

“Aya vurduğun zaman bayağı tasarruf ediyoruz”

Dursun Donuk, "Ucuz olduğu için buraya geliyoruz. Halkın yanında oldukları için buradayız. Çünkü ekmeği ucuza alınca aya vurduğun zaman bayağı tasarruf ederiz" ifadesini kullandı.

Şaban Yapıcı, "Ucuz olduğu için buraya geliyorum. Dışarıda 210 gram ekmek 5 lira, burada 3 lira" diye konuştu.

İbrahim Kısıkkaya, "Halkın yararına bir şey. Tebrik ederiz. 3 lira satan da kazanıyor, 5 liraya satan da kazanıyor. Çok tuhaf bir şey. Elbette zam geliyor ama bu kadar farkın olması niye" dedi.