Antalya’da turizm polisi göreve başladı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Turizm Şube Müdürlüğü kuruldu. 14 polis, turistlerin yoğun olarak bulunduğu sahil bandı ve kent merkezinde görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin güven ve huzur ortamında vakit geçirebilmeleri, ihtiyaç durumunda yerinde rehberlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Turizm Şube Müdürlüğü kurdu. Şube bünyesinde görevlendirilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve 14 memurdan oluşan turizm polisi, yabancı konukların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı, Kaleiçi gibi bölgelerde görevlerine başladı.

Müdürlük binası Kaleiçi’de yer alırken, ayrıca Koyaaltı’da ve Beach Park içinde iki irtibat noktası yer alıyor. Turizm polisinin üniforma renklerinin ise siyah turuncu olduğu görüldü.