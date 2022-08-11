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Antalya’da turistlerin yağmur sevinci

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Beşkonak Köprülü Kanyon’u gezen ziyaretçiler, aniden başlayan sağanak sevincini müzik eşliğinde oynayarak yaşadı.

Haberde İnsan 11.08.2022, 16:30
Antalya’da turistlerin yağmur sevinci

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Beşkonak Köprülü Kanyon’u gezen ziyaretçiler, aniden başlayan sağanak sevincini müzik eşliğinde oynayarak yaşadı.

Meteorolojinin iç kesimlerde sağanak uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya’da yağmur bölgesel olarak etkili oldu. Kavurucu sıcaklardan kaçıp serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Köprülü Kanyon’da ziyaretçiler büyük bir sürprizle karşılaştı. Bir anda yağan yağmurla şaşkınlık yaşayan turistler ve bölgede piknik yapan vatandaşlar müzik eşliğinde oynayarak yağmurun sevincini yaşadı. Yağmur altında eğlenen Mustafa Ünal, "Yağmur yağınca mutlu olduk. Bu anı oynayarak kutladık" dedi.

Cep telefonu ile çekilen videoda da bir vatandaş, "Ver Allah’ım yağmur. Kaçın kaçın inanılmaz yağmur var, rafting de bir taraftan devam ediyor. Özlenen yağmur, yağmur olmadan bereket asla olmaz" diyerek sevincini dile getirdi.

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