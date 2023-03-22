Antalya’da ilk teravih namazı kılındı

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazları kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazında Antalya’da camiler dolup taştı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar yağmurlu havaya rağmen camilere akın etti. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte paylaşan vatandaşların buluşma noktalarından biri de Akdeniz Üniversitesi Camii oldu. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar manevi atmosferi yaşadı. Kılınan Teravih namazı sonrası vatandaşlar tokalaşarak ramazan ayının gelişini kutladılar.