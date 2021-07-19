banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Antalya’da havalimanı iç hatlarda bayram hareketliliği

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde turizm kenti Antalya’ya yerli tatilciler hava yoluyla gelmeye devam ediyor.

Haberde İnsan 19.07.2021, 15:26
Antalya’da havalimanı iç hatlarda bayram hareketliliği
banner502

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde turizm kenti Antalya’ya yerli tatilciler hava yoluyla gelmeye devam ediyor.

16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz’da erecek 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Gelen yolcu bölümünün aksine giden yolcu bölümündeki ıssızlık ise dikkati çekti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görmeye devam ediyor. Geçen yıl pandeminin etkilediği iç turizmde bu yıl ciddi bir artış yaşanıyor. Antalya’ya kara yolunun yanında, hava yoluyla gelen turistler de dikkat çekiyor. Antalya Havalimanı’na gelen uçakların büyük çoğunluğunun İstanbul ve Ankara’dan olduğu öğrenildi. Aile şeklinde geldiği gözlemlenen yerli tatilciler, kendilerini bekleyen yakınları ya da rezervasyon yaptırdıkları görevliler tarafından konaklayacakları bölgelere götürüldükleri görüldü. Antalya’da üç gün önce başlayan iç hatlardaki yoğunluğun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Havayolu ulaşımının yanı sıra karayolunu tercih eden vatandaşlar da özellikle Manavgat girişinde yoğunluk oluşturdu. Polis kontrol noktalarından geçen tatilciler, kuyruğa sebep olurken, 680 bin yatağa sahip olan Antalya’da boş yatak bulunmuyor.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501