Antalya’da fırtına sonrası inanılmaz görüntüler

Antalya’da gün boyu etkili olan sağanak ve fırtına, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Vatandaşlar metrelerce yükseklikteki dev dalgaların fotoğrafını çekerken, define avcıları da demir para ve değerli eşya aradı.

Antalya’da dün geceden beri etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Vatandaşlar, üç renge bürünen Akdeniz’deki dev dalgaları fotoğraflamak için adeta yarıştı. Bazı vatandaşlar kıyıya çarpan dev dalgalara kapılmamak için kaçarken, bazıları da o anları sahilin üst kısmındaki bariyerlerden fotoğrafladı. Kimi vatandaşlar güneşlenmeyi ve spor yapmayı, kimisi de çocuklarını parkta oynatmayı tercih etti.

“İnanılmaz bir yer burası”

Arkadaşıyla birlikte sahilde eşsiz manzaranın keyfini çıkaran Naciye Uçar, “Yağmurla birlikte eve kapanmıştık. Güneşi bir anda görünce dışarı çıkma isteği doğdu. Sahile gelmek istedik. Dalgalarla güzel bir anımız kalsın diye fotoğraf çekiniyoruz. Geçen gün denize girenleri görürken, bugün yağmurluydu, tekrar güneş açtı. Antalya yaşamak için çok güzel bir yer” dedi.

Sahilde fotoğraf çekinen Ayşegül Bulut da, “Evden direk çıkıp buraya geldik. İnanılmaz bir yer burası. Her fırtına sonrası güneşi ve denizi görmek gerçekten büyük bir keyif veriyor” ifadelerini kullandı.

"Devletin bana plaket vermesi lazım”

Define avcısı Barış Kömür ise, fırtınayı beklediklerini belirterek, “Biz zaten bu fırtınayı bekliyorduk. 8-9 yıldır geri dönüşüm işi yapıyorum. Burada balıkçıların düşürdüğü kurşunlar, milletin cebinden düşen bozuk paraları topluyorum. Devletimizin bastığı bozuk paralar burada hiç olup gidiyor. Sirke ile temizliyorum. Sadece bozuk para değil, gümüş, altın, Atatürk zamanından düşen paraları buluyoruz. Devletin bana plaket vermesi lazım” diye konuştu.

Kömür, dalgaların yüksek oluşunun kazançlarını olumlu yönde etkilediğine de işaret ederek, “300 sene önce düşen malzeme, yüksek dalgaların dibe vurmasıyla sahile geliyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar daha iyi” dedi.