Antalya’da EYT kuyruğunun sonu gelmedi

Antalya’da emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından emeklilik başvurusu yapmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde SGK müdürlükleri önünde yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. 2 günde 18 bin 631 kişi emeklilik dilekçesi verdi.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonların merakla beklediği düzenleme, Resmi Gazete’de de yayımlanarak bugün yürürlüğe girdi. EYT’den yaralanma hakkı kazanan Antalyalı vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK’nin yolunu tuttu. Yaklaşık 300 metre kuyruk oluşurken, vatandaşların mutluluğu yüzlerinden okundu.

"40 dakikadır sırada bekliyorum"

Bircan Kılıç, "Bugünleri gördüğümüz için Rabbimize hamdolsun. İyi ki varız, yaşıyor ve çalışıyoruz. Önemli olan mutlu olabilmektir. Benim 2-3 yılım kalmıştı, yaşı kaldırdılar ve emekli oldum. 40 dakikadır sırada bekliyorum" sözlerini kullandı.

"Bugün itibarıyla 18 bin 631 talep aldık"

Yoğunluk hakkında açıklama yapan SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay ise, "3 Mart tarihi itibarıyla yoğun bir talep bekliyorduk, biz de buna göre hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk iki saatte bin 680’e yakın kayıt aldık. Bugün itibarıyla 18 bin 631 talep aldık. Biz hazırlıklarımızı tamamlamıştık, 2 aydır çalışıyoruz. Elbette biraz sıra var; biz 17 banko açtık, talepleri hızlı alabilmek için çalışıyoruz. Seri bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilir. Sıraya girmeden oturdukları yerden bu başvuruyu yapılabilir" ifadelerine yer verdi.