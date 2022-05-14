Antalya’da emekli taksiciye 238 bin TL’lik imza tuzağı

Antalya’da yaşayan 54 yaşındaki emekli taksici Mustafa Turgut, tanımadığı bir kişi tarafından imzası kullanılarak 238 bin TL dolandırıldığını öne sürdü. Trafik borcunu öğrenmek için girdiği e-Devlet’ten tüm mal varlıklarına atmadığı bir imza nedeniyle haciz konulduğunu öğrenen Turgut, bir yıldır hayatını şokunu yaşadığını belirtti.

Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Turgut, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda trafik cezasının olup olmadığına bakmak için e-Devlet üzerinden inceleme yaptı. Turgut, adına icra takibi başlatıldığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğunu öğrendi. Avukatı aracılığıyla konuyu araştıran Mustafa Turgut, itiraz hakkını ise eline ulaşmayan tebligatlar nedeniyle yapamadı. Turgut, araştırmasında tanımadığı S.A. isimli işi tarafından adına senet düzenlenerek elden 238 bin TL borç almış gibi gösterilerek hakkında icra takibi başlatıldığını öğrendi. 11 aydır atmadığı imza ve almadığı parayı kanıtlamak için hukuk mücadelesi veren Turgut, adaletin yerini bulmasını istedi. Tüm mal varlıklarını kaybetmeyle karşı karşıya olan Mustafa Turgut, evini geçindirebilmek için bir başka taksi durağında şoför olarak çalışıyor.

"Paraya ihtiyacım olsa kooperatifim var"

Emekli taksici Mustafa Turgut, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda aracının üzerine bir trafik cezası olup olmadığına bakmak için girdiği e-devlet uygulamasında adına düzenlenen bir hacizle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Bu haczin nasıl olduğunu öğrenmek için avukatı aracılığıyla adliyeye geldiğini dile getiren Turgut, “İtirazımızı yapacaktık ama bu süre dolmuş. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bana haciz gönderen şahsı uzaktan yakından tanımıyorum, 10 yıldır aynı telefon hattımı kullanıyorum. Bu şahısla bir bağım yok. 6 ay önce kredi çekip, 3 yıl boyunca aracımı satamamam çünkü ben ÖTV indiriminden araç aldım. Ama bu şahsın iddiasına göre araç değişikliği için ben ondan para istemişim. O kişiyi ne gördüm ne biliyorum, nede telefon görüşmem var. Herhangi bir bağlantım yoktur” diye konuştu.

"Hiçbir yere imza atmadım"

Başına gelen olay hakkında bilgiler veren Turgut, “ A4 kağıdına senettir diye yazılmış. Kimlik numaramı yazmışlar, bana bir iş icabı para lazım olmuş, S.A. ismindeki kişiden elden nakit para almışım bir yıl sonra ödeyeceğim diye. Ben bu şahsı tanımıyorum. Paraya ihtiyacım olursa bankadan, kooperatiflerim var. Şahıstan para alma gibi bir durumum olmaz. Geçmişe dönük tarama yapıyorum, hiçbir yere imza atmadım. Tüm mal varlıklarıma haciz geldi. Ticari aracıma, daireme, dükkanıma satılamaz tedbiri konuldu. 8 aydır da ticari taksim bağlı çalışamıyorum. Mağdur oldum. Sorunumun çözülmesi için destek bekliyorum” dedi.

"Şahsı tanımıyorum"

E Devlet’e bakmasa adına gelen bu hacizden haberi olmayacağına vurgu yapan Mustafa Turgut, “ Bir gün yolcum ile giderken aracıma el konulurdu. Farkında değilim hiçbir şeyim, trafik cezam var mı diye baktım bu olayla karşılaştım. İtiraz ettik ama tebligattaki itiraz süresini kaçırmışız. Tebligattan haberim yok. Benim kimseye borcum yok, elden nakit parada almadım. Bunu iddia eden şahsı da tanımıyorum. Bu olaydan sonra sinir ve stres nedeniyle aşırı bir kilo verdim. Aracım var çalışamıyorum. Bu borcu kabul etmiyorum” dedi.

"Patrondu işçi oldu"

Turgut, bir yıldır büyük bir şokun içinde olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını istedi.

Kendi ticari taksisini çalıştıramadığını belirten Turgut, başka bir durakta şoförlük yaptığını sözlerine ekledi.

"Soruşturma devam ediyor"

Mustafa Turgut’un avukatı Yusuf Karaşahin, müvekkilinin olayı e devlet üzerinden öğrendiğini hatırlatarak, “ Dosyayı inceledik, tebligat almadığını tespit ettik. Dosyaya bakıldığı zaman ise tebligatın yapıldığını itiraz sürelerinin geçmiş olduğunu gördük. Bununla ilgili usulsüz tebligat yapılığı için dava açtık. Hemen arkasından dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim evraktaki imzayı kendisinin atmadığını ve karşı taraftaki şahsı da tanımıyor. Borcumuzun olmadığına dair menfi tespit davası açtık. Süreç devam ediyor ama müvekkilim ciddi oranda mağdur oldu” ifadelerine yer verdi.