Antalya’da dev dalgalar arasındaki sörfçülerin amansız mücadelesi

Antalya’da devam eden şiddetli yağış ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtınada oluşan dev dalgaları sörfçüler fırsata çevirdi. Dalgalar arasında amansız mücadele veren sporcular, dereceye girebilmek için yarıştı. Gece meydana gelen hortumun önüne çıkan tabelaları ve eşyaları sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ’turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. İki gündür aralıksız devam eden ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışta, biriken su nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Rögarlardan taşması nedeniyle sular refüjlerden aştı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde ise oluşan dev dalgalar kumsalı tamamen kapladı. Yüksekliği 4-5 metreyi bulan dalgalar derelerin taşıdığı ağaç ve odun parçalarını kıyıya taşıdı. Bazı vatandaşlar ise yağışa rağmen sahile gelip dev dalgaları izledi.

“Hortum kamerada”

Aksu’nun Kundu Mahallesi’nde bir otelin lojmanının çatısının bazı bölümleri hortumdan zarar gördü. İş yelerinin camları kırılırken reklam tabelaları yerlerinden söküldü. Hortum anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde hortumun önüne geçen tüm tabelaları söküp sürüklediği anlar yer aldı

"Dev dalgalar onları engelleyemedi"

Öte yandan dev dalgaları sörfçüler ise fırsata çevirdi. Yağışa rağmen sporcular aldıkları sörf tahtaları ile deva dalgaların arasına daldı. Kimilerinin bakmaya bile korktuğu dalgaların arasına korkusuzca dalan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Türkiye Milli Dalga Sörfü Şampiyonası için yarışan sporcular azgın dalgalar arasında kıyasıya yarıştı. Akıntıyla sürüklenmelerine rağmen pes etmeyen sporcular azimleriyle örnek oluşturdu. Dalgalar arasındaki sporcuları ekip arkadaşları da kıyıdan ilgiyle izledi.

"Dalga kovalıyoruz"

Milli Takım Kaptanı ve Dalga Sörfü Branşı Kurucusu Tunç Üçyıldız olimpik alanda yarışacak milli takım seçmeleri için Antalya’da olduklarını ifade ederek “ Bu seçilen milli takım bizi mayıs ayında El Salvador’da olimpiyat kotasını almak için ülkemiz adına mücadele edecekler. Aynı zamanda bu Türkiye Şampiyonası. Türk vatandaşı olarak dünyanın her yerinden katılımcımız var. Sörf Türkiye için bir turizm kaynağı. Alanya’da yaptığımız birkaç şampiyona var. Alanya’da çoğu Rus sörfçü suya girmiş durumda ve sörf yapıyorlar. Bugünde milli takıma 3 erkek, 3 kadın sporcu seçeceğiz. Biz dalga ve fırtına kovalıyoruz. Çok tehlikeli olan dalgalar bizim için bir fırsat, bunu da değerlendiriyoruz” dedi.