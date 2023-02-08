Antalya’da deprem bölgesi için gönüllüler de seferber oldu

Muratpaşa Belediyesinin çağrısıyla başlayan yardım kampanyası için gönüllüler de seferber oldu. Ana yardım toplama merkezinde Akdeniz Üniversitesinden öğrenciler binlerce parça yardım eşyasını tek tek ayırıp deprem bölgesine gönderilmek üzere paketledi.

Muratpaşa Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi’nin birlikte çalıştığı GEA Arama Kurtarma, AFAD koordinasyonunda İskenderun’da çalışmalara katılırken aralarında iş makinelerinin de bulunduğu 12 araç ve 23 personel de dün akşam saatlerinde ulaştığı Antakya’da enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bununla birlikte, depremin ilk günü Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Soğuksu Yaşlı Evi’ne deprem yardım merkezleri oluşturan Murapaşa Belediyesi, ana toplama noktası Kuvayi Milliye 99. Yıl Spor Salonu’ndan da vatandaşların yardım bağışları kabul edilmeye başlandı.

Spor salonunda 24 saat devam eden çalışmalara gönüllüler de destek veriyor. Gönüllü ekibine aralarında Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu’nun da bulunduğu üniversiteliler katıldı. Öğrenciler, belediye görevlileriyle birlikte ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, giysi, gıda, hijyen malzemeleri gibi bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri tasnif etti, her parça eşyayı kolilere yerleştirildi, naylonlara sarıldı, etiketlerini yapıştırdı. Muratpaşa Belediyesi, deprem bölgesine şu ana kadar 6 tır, 2 kamyon ve 10 minibüs dolusu yardım eşyası gönderdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da gün boyu yardım toplama noktalarında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.