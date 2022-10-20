Antalya’da çöp evden iki kamyon atık çıktı

Antalya’nın Aksu ilçesinde çöp ev belediye ekiplerince temizlendi.

Cihadiye Mahallesi’nde bir evden gelen kötü kokular nedeniyle vatandaşlar Aksu Kaymakamlığına başvurdu. Kaymakamlığın talimatıyla belediye ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu temizlik operasyonunda çöp evden tam iki kamyon atık çıktı. Boşaltılan evin Aksu Kaymakamlığı’nın Vefa Projesi çerçevesinde detaylı şekilde temizleneceği bildirildi.