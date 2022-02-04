Antalya’da çiçek seralarını sel ve hortum vurdu, sera demirleri büküldü

Antalya’da çilek seraları sel suları ve hortumdan zarar gördü. Çıkan hortum seraların naylonunu sıyırdı, demirleri eğdi geçti. Seraların durumu havadan da görüntülendi.

Antalya’da iki gündür etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava tarım alanlarına da zarar verdi. Serik ilçesinde taşan dereler çevredeki seraları göle çevirdi. Kadriye ve Eminceler Mahalllesinde kurulu 55 dekarlık çilek serası şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile sular altında kaldı. Suyun bir miktar çekilmesine rağmen çiçeklerin halen çamur altında kaldığı görüldü.

Öte yandan Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinden geçen hortum ise bir çok seraya zarar verdi. Seraların üzerinden geçen hortum hem naylonları sıyırdı hem de demirleri büktü geçti. Bükülen demirler yağışla birlikte çöktü. Olaydan kısa süre önce çiçek toplayıp evine giden üretici Aras Özdakak, geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Aynı seranın su baskınına da uğradığı görüldü. Özdakak, bir yandan demirlerin eğilmesine, diğer yandan serasına su girmesine üzüldü. Hortumdan etkilenen seraların son durumu havadan da görüntülendi.

"Hortum girmiş çıkmış"

Üretici Aras Özdakak, son günlerde kentte kötü bir hava koşullarının olduğunu belirterek, rüzgar ve yağmurla birlikte bayağı bir zorum durumlar yaşadıklarını kaydetti.

Sabah saatlerinde seraların içinde çilek topladıklarını ve öğle saatlerine doğru eve gittiklerini anlatan Özdakak, “Ama hava kapalı ve yağmurluydu eve ulaştığımız da komşumuz telefonla aradı, “Sizin seranıza hortum girdi” dedi. Hemen geri geldik ve bu manzarayla karşılaştık. Çok büyük bir hortum geçmiş seralarımıza ve ürünlerimize zarar vermiş. Hem naylonları sıyırmış hem de demirleri bükmüş. 7 dönümden fazla alanda zarar var. Su baskını da yaşadık. Arıkların içi hep su dolu. Yetkililerin bize yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.

"Şok oldum"

Komşusunun telefonda söylediğine ilk önce inanmadığını ifade eden Özdakak “ Ama geldiğimde manzara karşısında şok oldum. Biz buradayken bile korkmaya başlamıştım hava kararmaya başlamıştı. Ne oluyor diye düşünmeye başladık. O esnada hortum oluşmaya başlamış, bizde yeni eve gelmiştik. Büyük bir hasar meydana geldi” diye konuştu.

"Kapatmazsak zarar daha da büyüyecek"

Kemal Özdakak,bir iki gündür bölgenin aşırı yağmur ve dolu yağışının aldığına değinerek, “ Ama gündüz daha da hava bozuldu. Denizden gelen hortum seramızın içine girmiş. Naylonları sıyırmış demirleri eğmiş atmış. Kötü bir durum ortaya çıktı. Üzerini kapatamazsak birkaç güne zararımız daha da büyüyecek. Hasar tespit çalışması bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.