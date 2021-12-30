Antalya’da Boğaçay taştı, köprü ulaşıma kapandı

Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, ’Kırmızı kod’ uyarısının yapıldığı Antalya’da Boğaçay’ın taşması sonucu köprü trafiğe kapatıldı. Taşan dereler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Antalya ve ilçeleri yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Yağış hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşatıyor. Yüksek kesimlere fazla yağış uyarısı sonrası dağlardan gelen sular nedeniyle Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu’nu birbirine bağlayan köprü, derenin debisi yükseldi. Konyaltı İlçe Jandarma ekipleri ve Konyaaltı Belediyesi görevlileri suyun risk oluşturacağı noktaya ulaşmasının ardından yolu kepçelerle getirilen toprakla ulaşıma kapattı. Yolun her iki tarafını kullanan sürücüler ise köprünün kapatıldığını görünce başka noktalara yönlendirildi.

Öte yandan Çakırlar Mahallesi’nde çok portakal bahçelerinin su altında kaldığı ve küçük derelerin taştığı görüldü.

"Dereler taştı"

Yine Konyaaltı ilçesinde Çakırlar Deresi taşarken, bir dağdan yola akan dere gibi çağlayan sular vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiğini belirtmişti.