Antalya’da asker adayı, köpük partisiyle hem serinledi hem eğlendi

Antalya’da askere gidecek olan genç, köpük partisi düzenleyip hem dans etti hem de serinledi.

Serik ilçesine bağlı Zirlankaya Mahallesi’nde askere gidecek olan genç, düzenlediği asker eğlencesinde konukların sıcaktan etkilenmemesi ve geceyi daha eğlenceli hale getirmek adına köpük partisi düzenledi. Gecede özellikle asker gidecek olan genç ve arkadaşları köpük içerisinde hem serinleyip hem de dans ederek unutamayacakları anlar yaşadı.

Yakında askere gidecek olan Halit Akbulut, "Aklıma köpük partisi geldi. Malum bildiğiniz üzere Antalya sıcak bir memleket. Bu yüzden düzenlediğimiz eğlencede hem serinledik hem dans ettik ve çok eğlendik. Çok güzel bir gece geçirdik. Hatta askere gidecek olan arkadaşlar da bu şekilde asker eğlencesi yapmak istediklerini söylediler. Herkes mutlu oldu ve güzel bir geceydi" diye konuştu.