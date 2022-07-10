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Antalya’da acemi Örümcek Adam’ın tramvaydaki gösterisi yolcuları gülme krizine soktu

Antalya’da tramvayda akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam kıyafetli genç, ters takla atarken yüzüstü yere yapıştı. Yolcuları gülme krizine sokan gösteri, sosyal medyada viral oldu.

Haberde İnsan 10.07.2022, 13:15
Antalya’da acemi Örümcek Adam’ın tramvaydaki gösterisi yolcuları gülme krizine soktu

Antalya’da tramvayda akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam kıyafetli genç, ters takla atarken yüzüstü yere yapıştı. Yolcuları gülme krizine sokan gösteri, sosyal medyada viral oldu.

Kentin birçok farklı noktasında Örümcek Adam kıyafetiyle akrobatik hareketler yapan bir gencin tramvaydaki gösterisi hüsranla sonuçlandı. Genç hareket halindeki tramvayda ters takla atmak için hazırlanırken, yolcular da cep telefonuyla kayda girdi. Genci izleyenler arasında küçük yaştaki çocuklar da vardı. Yolcuların bakışları arasında ters takla atan Örümcek Adam, bir anda yüzüstü yere düştü. Genç kendini toplayıp hemen ayağa kalkarken, yolcular ise o sırada gülme krizine girdi. "Bunu çekmeyin, iyi değildi" diyerek yolculara seslenen genç, sonraki deneyişlerinde ise taklasını başarıyla gerçekleştirdi. "Antalya Hakkında" adlı sayfada yayınlanan gencin videosu, sosyal medyada bir anda viral oldu.

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