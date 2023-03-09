Antalya’da "8 Mart 8 Kadın" temalı anma gecesi gerçekleştirildi

Antalya Düşünce Platformu, "8 Mart 8 Kadın" temalı anma gecesi düzenledi. Gecede 8 kadın söz alırken, program bitiminde ise 8 kadına ödül verildi.

Antalya Düşünce Platformu tarafından "8 Mart 8 Kadın" temasıyla düzenlenen organizasyon, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Platform Başkanı Halil Güvenbaş emekçi kadınları andı ve organizasyona katılan STK başkanlarına teşekkür etti. Gecede, Bırakın Kızlar Okusun Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Çevik, ARD Akdeniz Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güldan Siğinç, Dr. Gülser Göktolga Pınar, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, Antalya Yetim ve Muhtaç Kadınlara Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Canan Tungar ve Ziçev Antalya Şube Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz söz aldı. Söz alan konuşmacılara gecenin sonunda ödül veren Başkan Güvenbaş, "8 Mart 8 Kadın teması ile düzenlemiş olduğumuz özel gecede; iş hayatında, siyasette, sosyal alanda eşitliğin gerçekleşmesi için çalışan tüm kadınların ortaya koymuş olduğu emeği karşısında saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.

Katılımcılara çiçek tohumlu kartlar hediye edilirken, gece toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.