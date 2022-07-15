Antalya’da 40 dereceyi bulan sıcaklıkta hayvanat bahçesinde yaz tatili konsepti

Antalya Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar, sıcak havalarda yaşamsal fonksiyonlarının olumsuz etkilenmemesi için fıskiyeler ve gölgelikli yuvalar ile serinletilirken, maymunlar ise enerji deposu olan buzlu meyvelerle besleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde sıcak ve bunaltıcı havalara karşın hayati fonksiyonları etkilenebilecek olan hayvanlara adeta yaz tatili yaşatılıyor. Bünyesinde 144 tür ve bin 480 hayvan barındıran hayvanat bahçesinde lemur, kaplumbağa, papağan, timsah, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvalarında güneşten korunabilecekleri gölgelik alanlar bulunuyor. Ayrıca enerjisi yüksek olan buzlu meyvelerle beslenen maymunlar ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Yak ve lamalar sıcaktan etkilenmemeleri için fıskiye ile serinletiliyor

Antalya’da sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hayvanat bahçesinin göz bebeklerinden olan yak ve lamalara fıskiye ile serinletme işleminin uygulandığını belirten Veteriner hekim Yeşim Uysal, “Biz insanlar olarak bu sıcaklara dayanamıyoruz. O yüzden hayvanlarımıza serinletme yöntemleri uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi fıskiyeler ile beraber alanı eşit derece de serinletecek şekilde her açıdan ıslatma işlemi. Bu ıslatma işleminin sonucunda da hayvanların biraz da olsa serinlemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşil maymunlara özel kokteyl veriliyor

Adlarını altın yeşili kürklerinden alan yeşil maymunlar, kendilerine özel olarak hazırlanan buzlu kokteyllerle besleniyor. Üstelik bu besinlerini toplam 16 yeşil maymunun bulunduğu kafese giren bakıcılarının elinden alıyorlar. Bu şekilde hem mutlu edildiklerini hem de serinletildiklerini belirten Uysal, “Bu kokteyl çok çeşitli bir kokteyl, elimize çeşitli meyveler geçiyor. Bunlar mevsimsel ve mevsim dışı karma meyveler oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi çeşidi bol bir diyet uyguluyoruz. Onlar gayet sağlıklılar, mutlular onlara buzlu meyve yaparak da onların birazcık mutlu olmalarını ve serinlemelerini sağlıyoruz. Böylece vücut dirençlerini de artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin ön yargıları son buluyor

Antalya hayvanat bahçesinde bulunan hayvanları göremeye gelen ziyaretçilerin de uygulanan bu yöntemleri gördüklerinde mutlu olduklarını belirten Uysal, “Çok mutlu oluyorlar, çünkü çoğu kişi belirli bir ön yargıyla buraya geliyor. Acaba hayvanlara bakılıyor mu, yemek yediriliyor mu? Diye düşünüyorlar. Ancak böyle bir hayvanlara karşı böyle bir muamele gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar ve çok seviniyorlar onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz tabi ki. Ayrıca bu yöntemler dışında onların barınaklarını sağlam yapmaya çalışıyoruz. Altında gizlenebilecekleri, yatabilecekleri, gölgelenebilecekleri alanlar sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.