Antalya sahilleri kademeli normalleşmenin ikinci gününde de doldu taştı

Antalya’da tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ikinci gününde Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. Sahildeki vatandaşlar ve turistlerin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafeye ise özen gösterildi.

Turizmin başkenti Antalya’da, 17 günlük kapanma sonrası geçilen kademeli normalleşmenin ikinci gününde hareketlilik yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 63, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar sabah ve öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bol bol denize girdi ve güneşlenerek D vitamini depoladı. Yabancı turistlerin de yoğunluk oluşturduğu sahilde tatilcilerin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafe konusunda ise özen gösterdikleri görüldü.

Tatil için İstanbul’dan Antalya’ya gelen Yusuf Çelik, yoğunluğun geçen seneye nazaran az olduğunu ancak hastalıktan dolayı tedirginlik yaşandığını söyledi. Çelik, havanın ve suyun çok güzel olduğunu da sözlerine ekleyip, herkesin Antalya’ya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Güneşlenen Hüseyin İşcan da 17 günlük kapanmayı evde geçirdiğini, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sahile geldiklerini söyledi. İşcan sahilde kalabalık yönünden tedirginlik yaşamadığını, vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde konumlandığını belirtti.