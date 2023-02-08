Antalya Büyükşehir İtfaiyesi 62 vatandaşı enkaz altından çıkarttı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Deprem bölgesinde bulunan itfaiye ekiplerimiz şu ana kadar 62 canı enkaz altından çıkartarak kurtardı. Çocuklarımız canla başla çalışıyor. 13 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Hatay’da 400 kişilik çadır kent kurduk. 400 ailemizi orada konaklatıyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedeler için başlattığı yardım seferberliği sürüyor. Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi, Antalyalı vatandaşların akınına uğruyor. Yardıma gelen vatandaşlar, Afet Merkezi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak, görevlilere yönlendiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezini ziyaret ederek, toplanan yardımlar hakkında bilgi aldı.

"Hatay’da 400 kişilik çadır kent kurduk"

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “13 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Sayı her geçen gün artıyor. Süreçle ilgili tüm beklentimiz göçük altında kalanların kurtarılmasıdır. Biz haberi alır almaz kriz masamızı oluşturduk. 333 uzman personelimizle beraber 125 araç, bu araçlar içerisinde başta itfaiye araçlarımız olmak üzere iş makineleri ve ambulanslar olmak üzere bütün araçlarımızı seferber ederek deprem bölgesine gönderdik. 12 jeneratör gönderdik. 32’si tır olmak üzere toplam 50 araç yardım gönderdik. Hatay’da 400 kişilik çadır kent kurduk. 400 ailemizi orada konaklatıyoruz. Orada çok soğuk var. Birisi sabit olmak üzere 70 bin kişiye yemek ikramı yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 3 ambulansımızı, 20 yataklı sağlık destek tırımızı bugün oraya yolcu ettik. Yurdumuzda dünyanın en büyük depremini yaşadık. 9 saat arayla iki büyük depremi yaşadık. Acımız büyük" dedi.

“Devlet-millet işbirliği ile beraber bu yaraları beraber sarmamız lazım”

Başkan Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Kurtarılmayı bekleyen binlerce vatandaşımız var. Hep birlikte bu yaraları sarmamız lazım. Biz orada Samandağ’ı 20 dakikada geçtik. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar. Biz yardımlarımızı vatandaşlarımızdan aldığımız gibi orada bulunan canlarımıza ulaştırıyoruz. Yol kenarlarında konvoylar var, valizi ile yola çıkan vatandaşlarımız var. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Devlet-millet işbirliği ile beraber bu yaraları beraber sarmamız lazım. Bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun.”

“İtfaiye ekiplerimiz 62 canı enkaz altından çıkartarak kurtardı”

Deprem noktasına 5 tır daha göndereceklerini belirten Başkan Böcek, "Sağlık ekiplerimiz orada ama bunun yanında gün geçtikçe orada kurtarılmayı bekleyen hayatlar var. Birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Deprem bölgesinde bulunan itfaiye ekiplerimiz şu ana kadar 62 canı enkaz altından çıkartarak kurtardı. Sayı her dakika artıyor. Çocuklarımız canla başla çalışıyor. 60 çadır daha alacağız ve onları da Kahramanmaraş’a göndereceğiz. Orada kuracağız. Bu da nereden bakarsanız 600 kişi barınacak. Hava çok soğuk, orada montu ve göçük altında kurtulanlar var. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Talep oldukça biz ekip ve her türlü yardımı göndermeye devam edeceğiz" dedi.