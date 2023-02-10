Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezi’nde yürek ısıtan görüntüler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezi’nde gönüllüler ve belediye çalışanları, depremzede çocukları misafir etti. Gönüllüler, deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen çocuklar ile oyunlar oynarken ailelere de çay ikramında bulunuldu.

Deprem bölgelerinden ayrılarak Antalya’daki otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklar, yaşadıkları travmadan bir süre de uzaklaşabilmesi adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yardım Merkezi’nde misafir edildi. Yardım çalışmalarında görev alan gönüllüler ile belediye çalışanları çocuklarla gün boyu oyunlar oynadı.

Çocuklar oynadı aileler izledi

Oyuncak ve balonlarla süslü oyun odasında depremzede çocuklar boya yaptı, kitap okudu, oyun hamurlarıyla zaman geçirdi. Gönüllü abi ve ablaları çocuklara kitap okuyup, masallar anlattı. Çocuklar oyun oynarken çay ikram edilen anne babaları da günler sonra yüzleri bir nebze de olsa gülen çocuklarını izledi. Gönüllüler depremzede çocuklarla vakit geçirdikleri ve yanlarında olup yaralarına merhem olabildikleri için kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiklerini söyledi.