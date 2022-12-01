Annesinin ölüm haberini aldı, felç geçirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinde fenalaşarak hayatını kaybeden 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi.

Akyazı’da dün akşam evinde fenalaşan 93 yaşındaki Hatice Aydın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberini alan kızı F.A. fenalaştı. Felç geçirdiği öğrenilen F.A., Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında F.A., Serdivan ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.