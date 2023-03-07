Annesinin cenazesini enkazdan elleriyle çıkardı, şimdi üretime devam ediyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge’nin evi ve ağılları depremde yıkılırken, 80 yaşındaki annesi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini enkazdan elleriyle çıkaran Menge, eşiyle yaşam alanlarını terk etmeyerek üretimi sürdüreceklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Akçadağ ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Özellikle Ören, Başpınar ile Bahri mahallelerinde yüzlerce yapı enkaza dönerken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu.

Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ve depremlerde evi ve ağılları yıkılan Ahmet Menge ile eşi Ayşegül Menge ise her şeye rağmen üretime devam ediyor.

“Ev bir buçuk metre havaya yükseldi annemin cenazesini ellerimle çıkardım”

Kahramanmaraşlı 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde evlerinin ve ağıllarının yıkıldığını kaydeden Ahmet Menge, " Deprem esnasında dışarıdaydık. Annem ise namaz kılmak için eve girdi. Bu sırada deprem oldu ev bir buçuk metre havaya yükseldi. Annem maalesef arka tarafta enkaz altında kaldı, cenazesini kendi ellerimizle çıkardık. Evimiz tamamen yıkıldı ağıllarımızda büyük hasar meydana geldi bir çok hayvanımızda telef oldu. Devletimize Allah zevallik vermesin biz bölgede üretime devam ediyoruz tek istediğimiz konteyner çünkü hayvancılık sürelikli bakım isteyen bir konu. Bizlere bir konteyner temin edilirse çok memnun oluruz” dedi

“Memleketimizi terk etmeyerek üretime devam edeceğiz”

Ahmet Menge’nin eşi Ayşegül Menge ise konteyner taleplerinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Depremi burada yaşadık. Evlerimiz yıkıldı ağılarımız hasar gördü. Kayınvaldemi enkaz altında kendimiz çıkardık. Burada üretim yapıyoruz mecburen buradaki hayvanlara bakmak zorundayız. Hayvanların sürekli başında bulunmamız gerekiyor. Bu nedenle konteynerlerimizi buraya istiyoruz. Sıfırı görmüş de olsak bölgeyi terk etmeyerek üretime devam edeceğiz” diye konuştu