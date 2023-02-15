Annesini enkazda kaybeden Öykü yaşama tutundu

Hatay’daki depremin 2. günü göçük altında annesinin cansız bedenin ardından 5 saatlik uğraş sonucu çıkartılan 4 yaşındaki Öykü’nün yüzündeki gülüş hem sevindirdi hem de yürekleri sızlattı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin en çok yıkıma neden olduğu iller arasında yer alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan binada depremin ikinci günü süren arama kurtarma çalışmalarında iki kişin sağ ve bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Çalışmaların devam ettiği esnada bir çocuk sesinin gelmesi üzerine bölgede bulunan AFAD Denizli gönüllü ekibi, sesin geldiği noktaya yöneldi. Çalışmaların 5 saat boyunca aralık vermeden sürdüren Denizlili gönüllüler, çabalarının ardından 4 yaşındaki Öykü Ada Kılınç’a ulaştı. Enkazdan açılan küçük deliklerden çıkartılan Öykü’nün yaşam dramı ise kendisinden önce çıkartılan annesinin cansız bedeni oldu. Hiç bir şeyden habersiz sadece yüzündeki umutlu güzel gülüşü ile göçükten çıkartılan Öykü’nün annesinin cansız bedeni Manisa iline bağlı Sarıgöl’de defnedildi.

“Operasyonu sürecinde artçı sarsıntıyla karşılaşmamızdan dolayı defalarca enkaz alanı dışına çıkmak zorunda kaldık”

Denizli’den Hatay’ın Antakya ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD gönüllü ekibinden Mustafa Yıldırım, “Hatay’da depremin ikinci günü AFAD gönüllüleri olarak çalışmalarımız sürdürüyorduk. Birçok kişi sağ salim enkazdan çıkarmayı çok şükür başardık. Depremin ikinci günü 5 saatlik uğraşı sonucu yıkılan binada 4 yaşındaki Öykü Ada Kılınç’a ulaştık. 5 saatlik kurtarma operasyonu sürecinde artçı sarsıntıyla karşılaşmamızdan dolayı defalarca enkaz alanı dışına çıkmak zorunda kaldık. Biz gönüllüler olarak Öykü’nün hayatta olması bizim tüm yorgunluk, uykusuzluk ve soğuk gibi etkenleri unutturdu. Bizler gönüllü sistemine ne kadar kişi katarsak o kadar Öyküler kurtarırız” dedi.