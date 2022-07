Annesi ölen kuzuyu bebeği gibi besliyor

Mersin’de yaşayan mobilya ustası Rıza Akyıldız, annesi ölen yavru kuzuyu evladı gibi sahiplendi. Adını ’Şirin’ koyduğu kuzuyu her gittiği yere yanında götüren Akyıldız, "Benim artık öz çocuğum gibi oldu" dedi.

Mersin’de yaşayan Rıza Akyıldız, herkesin takdirini toplayan örnek bir davranışa imza attı. Kasaptan annesi ölünce 4 günlükken kesin ölür denilerek aldığı kuzuya bakmaya başlayan Akyıldız, bir an olsun kuzuyu yalnız bırakmıyor. Günde 3-4 litre sütü biberonla kuzuya içiren Akyıldız, kuzunun her gün temizliğini yapıyor. Kuzuyu evinde ve iş yerinde besleyen Akyıldız, herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Adını Şirin koyduğu kuzuyu her gittiği yere götüren Ayyıldız, görenlerin hem takdirini topluyor hem de büyük ilgisini çekiyor.

"Sahibi ölür diye söyledi ama ben yine de aldım"

Rıza Akyıldız, bir kızı olduğunu, koyunun da ikinci çocuğu olduğunu söyledi. 4 günlükken koyunu sahiplendiğini söyleyen Akyıldız, "Annesi doğumda ölmüş. O gün almaya karar verdim. O günden beri besliyorum, gezdiriyorum, bizden ayrılmıyor. Artık ailede bir fert oldu. Hep böyle bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyordum. Kasaba gittiğimde bunu gördüm, daha 4 günlüktü. Sahibi ölür diye söyledi ama ben yine de aldım. Biberonla süt vererek büyüttüm. Şu anda da benden ayrılmaz. Nereye gitsem yanımda. Banyosunu yaptırırım, günde 3-4 litre süt içiririm" dedi.

"Beni artık annesi, babası biliyor"

Kuzunun artık 56 günlük olduğunu kaydeden Akyıldız, "52 gündür bende. Kesmeyi asla düşünmüyorum. Kasaba da vermem. Bu dişi olduğu için çok büyüdü mü belki damızlık için veririm ama şu anda hiçbir şekilde vermeyi düşünmüyorum. Beni artık annesi, babası biliyor. Yanımdan hiçbir zaman ayrılmaz. Ben kalktım mı o da kalkar. En fazla benden 2 metre uzağa gidiyor. Evde de yanımda, asla ayrılmıyor. Benim artık öz çocuğum gibi oldu. Vatandaşlar çok seviyor. Çok ilgi gösteren arkadaşlar var. Sürekli fotoğraf çekiliyorlar. Bazı insanlar çok şaşırıyor. Koyun gezdirilir mi diye söylüyorlar. Kedi, köpek herkeste var. Ben bunu daha çok sevdim. Hiçbir huysuzluğu yok. Sadece beni görmediği zaman tepki gösterir, beni arar" diye konuştu.