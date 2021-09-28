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Annesi ikna edemedi: 3 yaşındaki minik Alper’in tatil gününde okul aşkı gülümsettirdi

Annesinin tüm ikna çabalarına rağmen anaokulunun tatil gününde üstünü giyerek okula giden 3 yaşındaki Alper Batu Yıldız’ın okul aşkı yüzleri güldürdü.

Haberde İnsan 28.09.2021, 14:54
Annesi ikna edemedi: 3 yaşındaki minik Alper’in tatil gününde okul aşkı gülümsettirdi

Annesinin tüm ikna çabalarına rağmen anaokulunun tatil gününde üstünü giyerek okula giden 3 yaşındaki Alper Batu Yıldız’ın okul aşkı yüzleri güldürdü.

Samsun’da Salıpazarı Anaokulu’na giden 3 yaşındaki Alper Batu Yıldız, okulun tatil günü olan cumartesi gününde okula gitmek istedi. Annesi Hatime Yıldız’ın okulun tatil ve kapalı olduğunu anlatmasına rağmen minik Alper’in ısrarı üstün geldi. Bunun üzerine kendi başına üstünü giyen ve beslenme çantası hazırlayan minik Alper, annesi ile birlikte okulun yolunu tuttu. Okula gelerek kapalı olduğu yerinde gören minik Alper’in o anlarını annesi kayıt altına aldı. O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

Anne Hatime Yıldız, "Oğlum Salıpazarı Anaokulu’na gidiyor ve okulunu çok seviyor. Cumartesi sabah erkenden uyandı ve okula gitmek istedi. Biz okulun tatil olduğunu ve öğretmenlerin dinlendiğini anlattık. Bir türlü ikna edemedik" dedi.

Baba Yasir Yıldız, "Oğlumuz ikna olmayınca kendi başına hazırlandı. Elbisesini, ayakkabısını giydi ve yola çıktı. Okula gittiğinde ne öğretmen ne de öğrenci olmayınca ancak orada okulun tatil olmadığına inandı. Öncelikle okul öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın okulu sevmelerinde en büyük etken onların ilgilenmesi ve sevgileridir" diye konuştu.

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