Annenin telaşı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ta bir anne, oğlu ve arkadaşlarının denizde açıldığını fark edip hayatlarından endişelenerek ekiplere haber verdi. Sahil Güvenlik’e bağlı hücum botla kurtarılan gençler, kıyıya gelince şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı Plajı’nda yaşandı. Yasemin O., oğlu ve üç arkadaşıyla birlikte Değirmenağzı Plajı’na geldi. 18 yaşındaki dört genç denizde yüzerken açığa gitti. Gençlerin açıldığını gören Yasemin O. bir anda panikledi. Bu sırada iki kişi de gençlerin peşinden giderek kurtarmak istedi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri, AFAD ekibi sevk edildi. Gençler ise her şeyden habersiz kayalıklardan denize atlayarak eğlenmeye devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbar üzerine iki Zodyak botuyla gençlerin bulunduğu alana giden ekipler, gençleri bota aldı.

Kıyıya getirilen gençler, karşılarında ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı. Oğluna sarılan anne Yasemin O. polis ekiplerine teşekkür etti. Ekipler de olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek olay yerinden ayrıldı.

Gazetecilere konuşan anne Yasemin O., "Yüzmeye geldik. Onlar aldılar başlarını gittiler. Dört kişilerdi. Boğulma falan yok, gayet keyifleri yerinde. Ben endişe ediyorum. Gelecekler mi gelmeyecekler mi? Ekiplere ben haber verdim. Ben aradım beni oradan yönlendirdiler" diye konuştu.