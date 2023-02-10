Anne ve oğul yan yana toprağa verildi

Adıyaman’da yakalandıkları depremde hayatlarını kaybeden anne ve oğlu memleketleri Sivas’ta son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından deprem bölgelerinden gelen acı haberler tüm Türkiye’yi yasa boğmaya devam ediyor. Yaşanan can kayıpları deprem bölgelerinde yaşanan acı gerçekleri gözler önüne seriyor. Bir diğer acı haber ise Adıyaman Turgut Reis mahallesinde bulunan 7 katlı Gürsoy apartmanında depreme yakalanan Özpınar ailesinden geldi. Adıyaman’da öğretmen olarak görev yapan Murat Özpınar, eşi Zuhal(48), çocukları Said(27) ve Ayşe Özpınar depremin etkisiyle yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Enkazda arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda anne Zuhal ve oğlu Said Özpınar’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler yakınları tarafından teslim alınmasının ardından memleketleri Sivas’a getirildi. Ayyıldız camisinde yapılan cenaze törenine Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Anne ve oğlun kılınan cenaze namazlarının ardından Yukarı Tekke sıra mezarlığına defnedildi.

Öte yandan baba Murat ve kızı Ayşe Özpınar’ın hala enkazın altında olduğu öğrenildi.