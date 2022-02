Anne vasiyetiyle astsubay oldu, PKK terörüne verilen ilk iki şehitten biri oldu

Annesinin vasiyetiyle astsubay olan ve 15 Ağustos 1984’de bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan ilk silahlı saldırıda şehit düşerek Türkiye’de PKK terörüne verilen ilk iki şehidinden biri olan Aksaraylı Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş’ın hatırası 38 yıldır gönüllerde yaşatılıyor.

Terör örgütü PKK’nın 15 Ağustos 1984’de Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı yaptığı ilk terör saldırılarında, Eruh’ta Jandarma Onbaşı Komando Er Süleyman Aydın şehit olurken, 18. Jandarma Sınır Taburu Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Memiş Arıbaş ağır yaralanarak Van Devlet Hastanesine, oradan da Gülhane Askeri Tıp Akademisine sevk edildi. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan PKK terörüne verilen ilk iki şehitten biri olan Arıbaş, memleketi Aksaray’da bulunan Ervah Kabristanlığı Şehitler Mezarlığına defnedildi. 38 yıl önce şehit düşen Arıbaş’ın kardeşleri ve İl Jandarma Komutanlığı, aradan geçen onlarca yıl boyunca şehidi unutmuyor, gönüllerde yaşatıyor. Lise okuduğu dönemde vefat eden annesi Elif Arıbaş’ın, “Subay olmanı istiyorum” vasiyetiyle askeri okula, oradan da 1982 yılında Ankara’daki Güvercinlik Astsubay Okulu’na geçiş yapan Memiş Arıbaş’ın, okul ve astsubaylık anıları da yaşatılıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehidin mezarına bakım yaparken, kardeşlerini de yalnız bırakmıyor. Şehidin anılarını dinleyen jandarma ekipleri isminin yaşatılması adına çalışma ve etkinlikleri de sürdürüyor.

“Annemin vasiyetini yerine getireceğim diye astsubay oldu”

"Şehit bacısı olmaktan gurur duyuyorum" diyerek abisi Memiş Arıbaş’ın astsubay olma hikayesini anlatan kız kardeşi Leman Coşar (45), “Annem küçükken ağabeyimi ‘Subayım’ diye severdi. Çok iyi hatırlıyorum, küçüktüm ama asker elbisesini giyer gelirdi. ‘Ben subay olacağım’ derdi. Annem de, ‘Benim oğlum subay olacak, beni gururlandıracak’ derdi. Annem vefat etti. Abim liseyi bitirdi. ‘Ben annemin vasiyetini yerine getireceğim’ diye astsubay oldu. 1 yıl sonra da şehit düştü. Türkiye’nin, Aksaray’ın PKK terörüne verilen ilk şehit astsubayı abim oldu. Vatanını severdi, vatanı için canını verdi. Babam tayinini aldırmak istedi kabul etmedi. ‘Bayrak nerde dalgalanıyorsa, devlet beni nereye gönderiyorsa ben oraya giderim’ dedi ve öyle gitti” dedi.

“38 yıldır acısını her zaman çekiyoruz”

O gün bizim için büyük bir kara geceydi diyen şehidin ağabeyi Şahin Arıbaş (53), “Biz onu duyduktan sonra zaten yaşam bizim için bir zehir oldu. 38 yıldır bunun acısını her zaman çekiyoruz. Ama büyük bir gurur içerisindeyiz. Mesela bugünlerde bizi hatırlayıp da bizim halimizi hatırımızı sormaları, şehidimizi anmaları bize büyük gurur veriyor. Vatanımızı ne kadar seversek vatanımız o kadar korunur. Kardeşim de bu yolda şehit oldu” diye konuştu.

“Ağabeyim benim kahramanım”

Ağabeyi şehit olduğunda küçük yaşlarda olduğunu ve kahramanı olarak anılarıyla büyüdüğünü belirten kardeşi Fatih Arıbaş (42), “38 yıl önce ağabeyimiz şehit oldu. Türkiye’nin PKK terörüne verilen ilk astsubay şehididir kendisi. Şehit olduğunda ben çok küçük yaşlardaydım. Fazla bir anım olmadı ama her zaman devletimizle, milletimizle askeriyemiz desteklerini esirgemediler. Ağabeyim benim için her zaman bir kahraman olarak kaldı. 38 sene içerisinde ben küçük yaşlardayken vefat ettiği için her zaman kalbimizde, gönlümüzde kaldı. Benim kahramanımdır. Onun anılarıyla, fotoğraflarıyla büyüdüm” dedi.

İl Jandarma Komutanlığı kardeşlerini yalnız bırakmıyor

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş’ın kabrinin bakımlarını sıklıkla yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehidin kardeşlerini de yalnız bırakmıyor. Kardeşlerinin karşılaştığı sorunlarda yanında olan jandarma ekipleri şehidin kabrini ziyarete giden yakınlarıyla birlikte ziyaret ediyor. Şehidin mezarına kardeşleri ile su dökerek dua eden jandarma ekipleri şehidin her seferinde anılarını dinleyerek, geride kalan hatıralarını yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.