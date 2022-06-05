Anne kızın elinde satırı gören şaşkına dönüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yaşayan Güler Gün, üniversite sınavına hazırlanan kızıyla birlikte kasaplık yapıyor. Tezgahta omuz omuza çalışan anne kızı gören müşteriler şaşkınlarını gizleyemiyor.

Güler Gün, erkek işi olarak bilinen kasaplık mesleğini 18 yaşındaki kızı Nazar Gün ile birlikte yapıyor. Kasaptaki maharetiyle dikkatleri üzerine toplayan anne kız, sabah erken saatlerde iş yerini açabilmek için evden çıkıyor. Kasap önlüğünü giyerek tezgahın başına geçen kadınlar, bıçaklarını bileyerek işe başlıyor. Müşterilerin önce şaşırdığı, sonrasında hayranlıkla izlediği anne kız, kasaplığı özveriyle yapmanın gururunu yaşıyor.

"Bana, ’Bakacak başka birisi var mı, ustanız nerede’ diye soranlar bile oldu"

Üniversite sınavlarına hazırlandığını, derslerinden ayırdığı boş vakitlerinde annesine yardım ettiğini söyleyen Nazar Gün, "Anne ve baba tarafım kasap. O yüzden ben bu mesleğe aşinayım ama fiili olarak 3 yıldır bu mesleği yapıyorum.

Bizi tezgahta görenler şaşırıyor. Mesela ben ilk bu mesleğe başladığımda insanlar şaşırıyordu. Hatta ’Bakacak başka birisi var mı’, ’Ustanız nerede’ diye soranlar bile oldu. Benim usta olduğuma kanaat getirdikten sonra şaşkınlıklarını ifade edenler bile oluyordu. Çünkü sık rastlanır bir durum değil. Onun dışında çok güzel tepkiler alıyoruz" dedi.

Gün, "Doğuştan bu mesleğin içindeyiz ama benim ustam her zaman annem oldu. Burada annem ile birlikte tezgahtayız. Ben bütün işi annemden öğrendim. Bunun içinde anneme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Beni tezgahın başında görenler iş yerimize daha çok rağbet gösteriyor"

Eşinden ve babasından devraldığı kasaplık mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Güler Gün ise "Bu benim mesleğim. Beni tezgahın başında görenler iş yerimize daha çok rağbet gösteriyor. Hijyen ve diğer konularda müşteriler daha fazla rağbet gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Sakatat kış mevsiminde daha çok tüketiliyor"

Müşterilerin sakatat ürünlerini severek tükettiğini kaydeden Gün, şu ifadeleri kullandı:

"Kelle paça, işkembe, ciğer, ayak paça daha çok tercih ediliyor. Sakatat kış mevsiminde daha çok tüketiliyor. Yazın satışları düşüyor. Kışın ise en çok kelle, ayak ve dil paça, işkembe tüketiliyor. Yazın ise ciğer daha çok tüketiliyor. Kışın sakatat ete göre biraz daha ağır geliyor. Bu nedenle kışın daha çok tüketiliyor. Soğuk havalarda çok da iyi geliyor. Yazın ise mangal sezonu açılıyor. Bu defa da ciğer, böbrek, yürek daha çok satılıyor."