‘Anne’ diye meleyen kuzu ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor

Ordu’da bir kuzunun anne diye melemesi görenleri şaşırtırken, Boncuk isimli kuzu ile sahibinin dostluğu tebessüm ettiriyor.

Çamaş ilçesinde yaşayan Hüsne Gül, çocukları okula gittiğinden evde bakmak için eşinden kuzu istedi. Gül, bir buçuk aylık iken aldıkları, evinde baktığı ve Boncuk ismini taktığı kuzu arkadaş oldu. Geçtiğimiz günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen Boncuk’un ‘anne’ diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü. Hüsne Gül kuzusunun her anne diye melemesi üzerine gelerek, ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Çok şaşırtıcı bir durum”

Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu ve evdeki herkes için şaşırtıcı olduğuna değinen 48 yaşındaki Hüsne Gül, “Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim. Bir buçuk aylık olarak aldım ve bakıyorum. Kendim istedim eşimden ve canımın sıkkınlığını kuzum boncuk ile geçirmeye başladım. Bir köye gitmiştik komşumuza. Kuzumu dışarı bıraktık sonrasında peşimden anne diye bağırmaya başladı. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum” dedi.

“Bebeğim gibi bakıyorum”

“Ona kıyamıyorum ve bebeğim gibi bakıyorum” diyen Hüsne Gül, “Genelde insanlar kedi ve köpek sahiplenirler. Ben ise kuzu sahiplenmek istedim. Ben nere gidersem kuzum Boncuk da benimle geliyor. İsmiyle çağırdığımda hemen yanıma geliyor. Ömrümün ve ömrünün yettiği kadar boncuğa bakmak istiyorum. Kimseye vermem ve kendim bakacağım. Beslenmesine çok dikkat ediyorum. Mahallede yaşayan herkes kuzumu çok seviyor. Günümün büyük bir bölümünü onunla geçiriyorum. Anne demesinden dolayı da çok mutluyum” şeklinde konuştu.