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Anne çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti

Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan çocukların anneleri tarafından hortumla su sıkılarak serinletildiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Haberde İnsan 24.08.2021, 14:42
Anne çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti

Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan çocukların anneleri tarafından hortumla su sıkılarak serinletildiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi’nde sıcaktan bunalan çocukların anneleri tarafından ilginç yöntemle serinletildiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Asfalt yolda oyun oynayan ve sıcaktan bunalan 5 çocuk, evlerinin önünde anneleri tarafından hortum suyuyla ıslatıldı. Çocukların yaklaşık 40 derecelik sıcak havada soğuk suyla serinlediği anlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, eğlenerek serinleyen çocukları bir süre izleyerek eğlencelerine ortak oldu.

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