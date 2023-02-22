Anne, baba ve 2 çocuğunu kaybetti, depremzedelere yardıma koştu

Kahramanmaraş’ta 2 çocuğu, bir yeğeni ile anne ve babasını depremde kaybeden 60 yaşındaki Hüseyin Keskin, acısını içinde atıp depremzedelere yardım koştu.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri geride bir çok acı bıraktı. İkinci depremin merkezi Elbistan ilçesinde de 5 çocuk babası 60 yaşındaki Hüseyin Keskin, 2 çocuğu, yanında baktığı bir yeğeni ile Ekinözü ilçesinde anne ve babasını kaybetti. Keskin’in eşi ve 3 çocuğu da çöken evlerinden yaralı kurtularak İstanbul’da sevk edilip tedavi altına alındı. Bir çok acı yaşayan baba Keskin, ise cenazelerini defin ettikten sonra depremzedeler için gönüllü olarak sahada görev almaya başladı. Her gün Elbistan ilçesinde çadırlarda kalan depremzedelere çorba dağıtan Keskin, üzüntüsüne rağmen vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

"Her şeyimi kaybettim, ağlamak çözüm değil"

İHA muhabirine açıklamada bulunan baba Hüseyin Keskin, “Her şeyimi kaybettim ama burada vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Ağlamak bir çözüm, fayda değil. Elimden bir nebze bir şey gelir yardımcı olursam ne mutlu bana. Sürekli buradayım vatandaşa hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.

Depremde yeğeniyle birlikte 3 çocuğunu kaybettiğini aktaran Keskin, Evlerinin yıkıldığını, hanımın belli kırık olduğunu ve diğer çocuklarının da yaralı olduğu aktararak" Devletimiz İstanbul’a götürdü. Devletimiz den Allah razı olsun. Onlara İstanbul’da bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Keskin’in hemşerisi olduğunu belirten vatandaşlardan Mustafa Yardımcı da "Ekinözü’nde annesini babasını, burada çocuklarını kaybetti. 3 evi gitti, biri yeğeni 3 çocuğu gitti. Bu acılara rağmen buraya gelip vatandaşımıza çorba dağıtıyor. Şu anda da iğne ile ayakta duruyor" diye konuştu.