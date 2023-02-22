Ankaralı terzi depremzedeler için ücretsiz hizmet veriyor

Ankara’nın Sincan ilçesinde terzilik yapan Halil Ağladım Ankara’ya gelen depremzedeler için ücretsiz hizmet veriyor.

Ankara’ya yerleştirilen depremzedelerin kıyafet tadilatları ve ütülerini ücretsiz olarak yaptığını ifade eden Ağladım, esnafa çağrıda bulunarak “Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

“Çorbada bizimde bir tuzumuz olsun istiyoruz”

Gücünün yettiğince, elinden ne gelirse yapacağını vurgulayan terzi Ağladım, ”Yakınımızda öğretmenevi var. Orada kalan depremzedeler var. Onlar için kıyafet tamiratı, tadilat ve ütü işlerini yapıyoruz. Tüm depremzedelere kapımız açık. Bütün esnafa çağrıda bulunmak istiyorum. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmak zorunda. Bugün onlara yarın bizlere. Kime ne zaman ne geleceği belli değil bunu bilemeyiz. Herkesin elini taşın altına koymasını isterim. Depremzedelere katkımız olsun diye cama bir yazı astık. Buraya gelen depremzedelere bir katkımız olsun diye kendimizce hizmet veriyoruz. Onları mağdur etmemek adına çorbada bizimde bir tuzumuz olsun istiyoruz. Kaç kişi gelirse gelsin gücümüzün yettiği kadar çalışacağız” ifadelerini kullandı.