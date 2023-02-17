Ankara’daki termal otel kapılarını depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen ve Ankara’ya nakledilen depremzedelere, Güdül ilçesinde bulunan bir termal otel kapılarını açtı.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 11 ildeki depremzedelerin farklı şehirlere tahliyeleri devam ediyor. Tahliye çalışmaları çerçevesinde 300’ü aşkın depremzede, Güdül ilçesinde yer alan bir termal otele yerleştirildi. Depremzedelerin temel ihtiyaçları otel yönetimi ve sivil toplum kuruşları tarafından sağlanırken, özel bir hastanenin destekleriyle otele gönderilen sağlık grubuyla da revir hizmeti sağlanıyor.

“Depremzede vatandaşlara her türlü yardımı yapmak için buradayız”

Afetzedelere 8 kişilik tıbbi personel ile birlikte sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Dr. Ali Özdemir, “ Vatandaşlarımızın barınmaları, yemeleri, içmeleri ve giyinmeleriyle ilgili ve tabii ki grubumuzun asıl faaliyet alanı olan sağlık ile ilgili bir organizasyon yaptık. Şu anda biz burada yaklaşık 300-350 vatandaşımız, daha beklediğimiz vatandaşlarımızda var; bunların yeme, içme, giyinme, barınma ve sağlığı ile ilgili her türlü yardımı yapmak için buradayız. Vatandaşlarımızdan, siyasilerimizden herkesten büyük destek var. Bunun öncüsü olduğumuz içinde çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Katkı sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz”

Ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirten yetkililerden Yasin Uyanık, “Depremzede vatandaşlarımız Ankara’ya göç ettikleri için burada barınma ihtiyacı hasıl oldu. Ev ihtiyaçlarını karşıladık. Kamil beyle görüşme sağladıktan sonra burada depremzede vatandaşlarımızın konakladığını duyduk. Biz de dernek olaraktan nasıl katkı sağlarız dedik. Katkı sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Buradan Kamil Bey’e de çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza otelini açtı. Bizde onun yanında olup desteklerimizi sunmalıyız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Elimizden gelen her hizmeti veriyoruz”

Yardımlaşma dernekleri ve gönüllüler sayesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen otel sahibi Kamil Göktaş, “Depremin ilk olduğu gün düşündük arkadaşlarla yönetimle bir toplantı yaptık. İkinci gün otelimizin bütün odalarını depremzede ailelerimize açtık. Allah rızası için ücret almaksızın yemek, barınma, sağlık hizmetleri veriliyor. Kaymakamlık aracılığıyla psikiyatristler ve eğitimciler hepsi burada hizmet veriyor. Spa bölümümüzü, havuz, hamam kısmımızı açtık. Depremzedeler biraz rahatlasınlar, biraz daha kendilerine gelsinler diye elimizden gelen her hizmeti veriyoruz” dedi.