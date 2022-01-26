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Ankara’da yürek ısıtan görüntüler
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kedi ile köpeklerin birbirleriyle oyun oynadıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haberde İnsan 26.01.2022, 22:25
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kedi ile köpeklerin birbirleriyle oyun oynadıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulan Sanayi Bölgesi’nde kedi ile köpeklerin oyun oynadıkları anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Yürek ısıtan o anlar izleyenleri gülümsetti.