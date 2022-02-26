Ankara’da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

Ankara’da bir grup vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatını protesto etti.

Rusya’nın başlatmış olduğu askeri harekat Ankara’da protesto edildi. Protestoya katılan vatandaşlar Rusya’nın bir an önce bu saldırıyı durdurması gerektiğini ifade etti. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, Ukrayna’daki şehirlerin bombalanmasında sivil halkın büyük zarar gördüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler’in de işgale sessiz kaldığının belirtildiği protestoda şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle ifade edilmelidir ki her ne sebeple olursa olsun savaş insanlık açısından en kötü tercihtir. 21. yüzyıl ekonomik ve sosyal düzeninde toprak elde etmek amacı savaş için en ilkel nedendir. Dünya halklarının ulusal güvenliklerinin teminatı olduğu iddiasıyla 2. Dünya savaşı sonrası kurulmuş olan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan, Irak, Filistin, Libya, Çeçenistan ve Suriye başta olmak üzere pek çok mazlum coğrafyadaki savaşlara seyirci kaldığı gibi Rusya’nın emperyalist emelleri uğruna giriştiği işgale karşı da aynı sessizliğini sürdürmektedir.”