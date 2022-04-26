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Ankara’da 300 küçük öğrenci hem eğlendi hem de balık denetçisi olarak eğitildi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 300 ilk okul öğrencisini balık tüketimine özendirmek, avlanma boy ve yasakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 8 ilçede, “İl Müdürlüğümüz Eğitiyor, Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor Projesi” gerçekleştirildi.

Haberde İnsan 26.04.2022, 14:50
Ankara’da 300 küçük öğrenci hem eğlendi hem de balık denetçisi olarak eğitildi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 300 ilk okul öğrencisini balık tüketimine özendirmek, avlanma boy ve yasakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 8 ilçede, “İl Müdürlüğümüz Eğitiyor, Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor Projesi” gerçekleştirildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özellikle ilkokul öğrencilerini balık tüketimine özendirmek, avlanma boy ve dönem yasakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya koyulan ve Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu’nda 300’den fazla öğrencinin katılımıyla başlayan "İl Müdürlüğümüz Eğitiyor, Küçük Balık Denetçileri Yetişiyor Projesi” Ankara genelindeki 8 ilçede gerçekleştirilen birbirinden renkli görüntülerle sona erdi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2022 Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı” etkinlikleri çerçevesinde, Ankara genelindeki 8 ilçede binden fazla öğrenciye ulaşacak proje Keçiören’de başlayarak Şereflikoçhisar, Haymana, Polatlı, Kahramankazan, Beypazarı, Kalecik, Akyurt’ta devam etti.

Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulunda 1 Nisan’da gerçekleştirilen açılış töreninde 300’den fazla öğrenciye "Kaptan Pengu ve Arkadaşları” çizgi filminin maskotları eşliğinde avlanma boy ve dönem yasakları, balık tüketimi ve hayvan sevgisini özendiren çizgi filmler izletildi, sürdürülebilir su ürünleri tüketimi, balık tüketiminin faydaları gibi pek çok konuda eğitimler verildi.

Eğitimler sonunda eğitimlere tüm öğrencilere katılım sertifikası verildi, "Küçük Balık Denetçisi” temalı tişört, şapka, cetvel, balon ve su ürünleri içerikli boyama kitapları dağıtıldı. Su Elçileri Derneğinin "Mobil Eğitim Tırı” kullanılarak eğitimler verilen projenin 1 Nisan’daki açılış toplantısına, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Okul Müdürü Ahmet Uludağ ve yönetim kadrosu ile öğretmenler katıldı.

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