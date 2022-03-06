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Ankara Valiliği’nden Batuhan Yaşar için taziye mesajı
Ankara Valiliği, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için bir taziye mesajı yayımladı.
Haberde İnsan 06.03.2022, 10:37
Ankara Valiliği, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için bir taziye mesajı yayımladı.
Ankara Valiliği, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için yayımladığı taziye mesajında, “İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.