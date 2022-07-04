‘Ankara Seğmen Kıyafeti’ ne coğrafi işaret tescili alındı

Başkent’in gelenek ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “Ankara Seğmen Kıyafeti” için coğrafi işaret belgesi aldı. ABB, ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak, seğmen kıyafetini resmi olarak tescil ettirdi.

Başkent tarihine ışık tutan ve simgesi haline gelen yerel unsurları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Ankara Kulübü ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Seymen Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti’ için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak, coğrafi işaret tescili aldı. ABB’nin girişimiyle Başkent ile özdeşleşen seğmen geleneğinin yöresel ve geleneksel kostümü seğmen kıyafeti, mahreç işaretli ürün olarak tescillenerek koruma altına alınmış oldu. Ankara’nın sahip olduğu değerlerin tanıtımını önceleyen ve kenti markalaştırmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren ABB, ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvurusu yaparak, ‘Ankara Seymen Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti’ni tescil belgesine kavuşturdu.

“İlk kez coğrafi işaret almış olduk”

Seğmenlik geleneğinin kültürel bir miras olduğunu, tarihi ve milli ruhu içinde saklayarak bugünlere kadar ulaştığını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’nın çok önemli kültür hazinelerinden bir tanesi olan Seğmen-Seymen Kıyafeti’nin coğrafi işaretini almak için başlattığımız çalışmaları tamamladık. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan seğmenlik; mertlik, bilgelik ve disiplinin hayat bulmuş hâlidir. Ahilik geleneğinden gelen, zamanında silahlı bir güvenlik gücü olarak görev yapmış olan Seğmenler, zaman içerisinde çok ciddi anlamda halkın kültürel hayatına katkıda bulunmuştur. Yakın tarihimizde önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü başlatmış olduğu Milli Kurtuluş Hareketi’nde Ankara’ya geldiğinde bir Seğmen Alayı ile karşılamıştır. Seğmenler, Kurtuluş Savaşı’na bağlılık ve inancını bildirmiş bir topluluktur. ABB olarak biz de ilimizin en önemli kültür varlıklarından olan ve Ankara Kulübü tarafından yaşatılan bu kültür hazinesine sahip kıyafet için ilk kez coğrafi işaret almış olduk ve bu kıyafetin önümüzdeki kuşaklara geleneğe uygun olarak aktarılmasını sağlayacağız. Ankara’nın gerek tarımsal gerekse kültürel ürünlerine coğrafi işaret alınması ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aynı zamanda ‘Seğmenlik-Seymenlik Geleneği’nin tanıtıldığı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta eski arşiv fotoğraflarına yer verilirken, esğmenlik geleneğinin dünü, bugünü ve yarını hakkında Başkentlilerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

ABB, tarihe saygı göstererek yerel ürünlerine sahip çıkıyor

Ankara’nın önemli değerlerinin arasında yer alan ve özel günlerde giyilen seğmen kıyafetleri; Osmaniye işliği, camadanlar, altın veya gümüş sim işlemeli kanatlı cepkenler, sırmalı yelekler, diz bağları, tiftik çoraplar, yarım dizlikler, zıvgalar, önü harçlı, kadife veya çuha yelekler, İzmir yelekleri, sekiz gözlü hasır örgülü silahlıklar ve efe kuşaklarından oluşuyor. Yemeni adı verilen ayakkabılar, kep denilen başlıklar ve kefiye adı verilen ipek poşular ise kıyafeti tamamlayan diğer unsurlar arasında yer alıyor. Yaşatılmaya çalışılan seğmenlik geleneği, sağlıklı bir toplum olabilme yolunda iyilik, doğruluk ve dürüstlük öğretileri başta olmak üzere ferfene toplantıları ile de toplumun şehir hayatının yalnızlığından kurtularak birlikteliğin önemini kavramasına yardımcı olmayı hedefliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Seğmenlik Geleneğini Yaşatın” sözleriyle miras bıraktığı seğmenlik geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurarak, toplumsal tarihi kimliğe sahip çıkmayı sadece oyun ve müzikten ibaret olmadığını, ruh ve beden terbiyesini de içine alan yaşam biçimini sembolize ediyor.