Ankara İl Emniyet Müdürü Yılmaz’dan Batuhan Yaşar için taziye mesajı

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, hayatını kaybeden İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için bir taziye mesajı yayımladı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, 52 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Yaşar için bir taziye mesajı paylaşarak, “İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıymetli gazeteci arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.