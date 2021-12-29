Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Afrika’da su kuyusu projesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika’da su kuyusu açtırmak için proje başlattı.

Afrika’da suya erişimi az veya hiç olmayan ülkelerde Kızılay’ın su kuyusu açma projesine bir destek de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi.

Ankara Adliyesi’ndeki personellerin de katkısıyla açılması planlanan su kuyusu projesi için harekete geçildi. Daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi ve Isparta Adliyesi’nde proje başlatılmış ve Afrika’da su kuyuları açılmıştı. Ankara Adliyesi de böyle bir proje için çalışma başlattı. Proje kapsamında adliye çalışanlarının yanı sıra hakim ve savcıların da desteğiyle toplanan yardım sonrası Kızılay tarafından su kuyusu açılacak.