Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş turizmcilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği’nin (ANTOD) ekim ayı toplantısında dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği’nin (ANTOD) ekim ayı toplantısına katılarak, dernek başkanı Atilla Aytun, yönetim kurulu ve üyeleriyle buluştu. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in de katıldığı toplantıda Yavaş, Ankara’da turizmin geliştirilmesi amacıyla Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Başkent’te hayata geçirilen turizm projeleri hakkında da bilgi veren Yavaş, turizmcilerin Akyurt Fuar Alanı ve ANKAPARK başta olmak üzere birçok konudaki sorularını da yanıtladı. Sektör temsilcilerinin barınma sorunu yaşayan öğrencileri otellere yerleştirerek turizm sektörüne verdiği destek için teşekkür ettiği Yavaş, “Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda. Bir yönetici olarak, o anda ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız diye düşündük. Otellere de gerçekten teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bir yerin kullanılabilmesi için canlanması lazım”

Konuşmasının başında; Japonya ve Kore büyükelçileriyle her görüşmelerinde termal sağlık turizmi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Yavaş, pandemi nedeniyle çalışmanın yarım kaldığını belirtti. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı ile emekli Türk büyükelçilerle ve İskandinav ülkeleri büyükelçileriyle birlikte termal turizmin geliştirilmesini konuşacaklarını vurgulayan Yavaş, kültür turizmi açısından Ankara ve çevresinin Kapadokya, Konya ve Bursa ile değerlendirilebileceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kültür turizmi açısından Kale’de birinci etap bitti. İkinci etabın ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Kendi dönemimiz içinde Kale’nin tümünü bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yine Ulus civarında sebze halini yenilemek için bütün izinleri aldık. Modern Çarşı’nın yerine, oradaki esnafı prefabrik bir yere taşıyıp yelerine yenisini yapacağız orijinaline sadık kalarak. Modern Çarşı’nın arsasının bulunduğu yerde de ‘Ankara Modern’ adıyla yaptığımız çalışmayla kültür merkezi planlandı. Her şeyi hazır. Anafartalar Çarşısı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ulus’un eski binalarıyla ilgili, heykelin arkasındaki ve solundaki binalarla ilgili çalışmalar da hızla ilerliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün olduğu binayı da bir turizm firması 5 yıldızlı otel yapmak için bize başvurdu. Ben de çok sıcak bakıyordum. Çünkü oraya vasıflı turistler gelmeye başladığı andan itibaren Ulus’un demografik yapısı da değişecekti. Ulus’taki otellerin birçoğu da mecburen turizme yönelecekti ve Ulus yaşanabilir hale gelecekti ancak olmadı. Biz de orayı canlandırmak için EGO’yu taşıyoruz. Bir diğer projemiz trafiği yerin altına alıp, tam bir meydan haline getirmek.”

“Kitap kafeler projesi”

Başkent turizmini canlandıracak ve gelecek nesillere kent kültür ve tarihini unutturmayacak projeleri hayata geçireceklerini de açıklayan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarihi kent merkezimizi oluşturan cumhuriyet dönemi eserlerinin de ayağa kaldırılması için yaptığımız çalışmalar var. Zafer Çarşısı’nın altındaki 60 dükkanımız boş. Arkasında bir mağazamız var, kirası bitmiş. Artık kitap kafeler meşhur oldu. Gençleri Kızılay’a çekmek için, buraya kitap kafe yapmayı planlıyoruz. Bir yerin kullanılabilmesi için canlanması lazım. Yoksa Kızılay da Ulus gibi çöküntü olacak. Gençlik Parkı’nda bunu yaptık. Ulus’u ayağa kaldırabilirsek, turizme açarsak bir değişim olacak. Sizler de daha fazla istifade etmeye başlayacaksınız. Çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Tahmin ediyorum 1-2 yıl içinde yapılacak. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu yere dijital hayvanat bahçesi ile birlikte 900 dönümlük bir dinlenme alanını değerlendireceğiz. Batıkent’te de 500 dönümlük bir alan mevcut. Bir de BAKAP dediğimiz Gölbaşı çıkışında 2 bin 700 dönüm yer var. Buraları büyük dinlenme alanları olarak planladık. Yapımına bu yıl başlayacağız.”