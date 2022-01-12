Ankara Barosu’ndan avukat Dilara Yıldız’ın nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki

Ankara Barosu, İstanbul’da avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ankara Barosu, İstanbul’un Tuzla ilçesinde avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tabanca ile vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. Öldürülen kadınların öykülerinin birbiriyle benzer olduğunu söyleyen Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, “Meslektaşımız, eski nişanlısı tarafından kamuya açık bir yerde katledildi. Aslında hiçbir kadın cinayeti tekil veya münferit bir olay değildir. Katledilen kadınların öykülerinin benzerliği de tesadüf değildir. Cinayetlerin tamamı erkeklerin kadınlar üzerinde baskı ve denetim kurma isteğinin sonucu olarak birbirlerini besleyerek devam etmektedir. Şiddet karşısında sağlam, somut, köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tablonun bütününe bakıldığı zaman Türkiye’de kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğu boşanmak ve ayrılmak isteyen kadınlara karşı kocaları, eski kocaları, eski sevgilileri tarafından işlenmektedir. Toplumda yerleşmiş kültürel normlarla kadınlarımız kuşatılmakta, kadına ayrılma ve yeni bir hayat kurma hakkı tanınmamaktadır. Neticeten kadınların var olma hakları ellerinden alınmak istenmektedir” dedi.