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Ankara ayazı Başkentin Afrikalılarını vurdu

Ankara’da yaşayan Afrikalılar, Ankara’nın meşhur ayazı ile imtihan oluyor. Ankara’nın Afrikalıları kat kat mont giymeden dışarı çıkmıyorlar.

Haberde İnsan 18.01.2022, 10:40
Ankara ayazı Başkentin Afrikalılarını vurdu

Ankara’da yaşayan Afrikalılar, Ankara’nın meşhur ayazı ile imtihan oluyor. Ankara’nın Afrikalıları kat kat mont giymeden dışarı çıkmıyorlar.

Yaşamak için Ankara’yı tercih eden çoğunluğunu Somalililerin oluşturduğu Başkent’in Afrikalı konukları ülkelerindeki sıcak iklime alışkın olduğu için çok üşüdüğünü ve üç dört mont ile dışarı çıktığını belirtirken, kimisi de Ankara’da yaşadığı süre zarfında soğuk havalara alıştığını söylüyor. Ankara sokaklarında sık sık rastladığımız bazı Somalili vatandaşlar soğuk havalarda evden dışarı çıkmazken, bazıları ise kat kat giyinerek çıkıyor.

4 senedir Ankara’da yaşadığını belirten Muhtar Risale gün içinde boş kalan vakitlerini annesinin ortak olduğu bir kafede ona yardım ederek geçiriyor. Ankara’nın kışıyla ilk karşılaşmasını anlatan Risale, “Biz bu kadar soğuğu hiç görmedik. İlk defa soğukları görüyoruz. Üşümeyi sevmiyoruz ama yapacak başka bir şey yok. İlk kar yağdığında hasta oldum. Çok sevdim, çok güzel manzaralar çıkıyor ama hasta oldum” diye konuştu.

Sıcak iklimden gelip soğuklar ile bir anda karşılaştığını söyleyen Risale hastalıklar ile de yeni yeni karşılaştığını fakat soğuklara alıştığını kaydetti.

Aynı zamanda Ankara’daki sosyal çevresinden de söz eden Risale, “Burada Türk arkadaşlarım var. Bir kız arkadaşım bana Türkçe öğrenmem konusunda çok yardım etti. Çünkü erkekler çok hızlı konuşuyor, bir şey anlamıyorum. Kızlar yavaş yavaş konuşarak bana anlatmaya çalışıyor hatta bazen anlamadığımda el hareketleriyle anlatıyorlar. Erkekler ve kadınlar bu konuda biraz farklı” diye konuştu.

“Soğuktan ne kadar korunabilirsem o kadar korunmaya çalışıyorum”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde makine mühendisliği okuyan Abdullah ise, “Somali çok sıcak ve kar yok. Hava sıcaklığı şu anda orada35-36 civarında. Burası çok soğuk. Üç ayrı montum var ve ne kadar soğuktan korunabilirsem o kadar korunmaya çalışıyorum. Ankara’da soğuklarla karşılaştığım ilk zaman, 2 iki tane eldiven, üç tane mont aldım fakat şuan gayet iyi alıştım” şeklinde konuştu.

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