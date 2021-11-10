Anıtkabir’e hasret öğrenciler temsili Atatürk anıtı yapıp çiçek bıraktı

10 Kasım Atatürk’ü anma programında öğrencilerin hazırladıkları gösteri büyük beğeni toplarken, Ankara’ya gidemeyen Beytüşşebaplı öğrenciler, temsili Anıtkabir yaparak mezara çiçek bıraktı. Ülke genelinde yapılan anma programları Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde farklı yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümünde ülke genelinde anma programları düzenlendi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hükümet konağı önünde saat 09.05’te bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Programda İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, komutanlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Beytüşşebap çok programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı anma programında 8’inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı gösteri büyük beğeni aldı. Programda ay yıldızlı al bayrak etrafında toplanıp Atatürk huzuruna çıkan öğrenciler şiirler okudu.

"Anıtkabir’e hasret kalan öğrencilerin tek hayali Ankara’ya gidip Atatürk mezarına çiçek bırakmak"

Şilan Olaş adında bir öğrenci Ankara’ya gitmek istediğini ancak gidemediğini söyledi. Olaş, "Anıtkabir’i Beytüşşebap’a getirdik. Anıtkabir’e gitmeyi çok istiyorum. İnşallah giderim. Güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

Havin Abi adındaki öğrenci ise "Atatürk’ü anma programında güzel bir etkinlik yaptık. Yaparken çok eğlendik gerçekten Anıtkabir’e gitmek istiyoruz. Masaya çiçek bıraktık ama atamızın mezarına çiçek bırakmak isterdim" diye konuştu.

Emine Ceren adındaki öğrenci Atatürk’ün mezarına çiçek bıraktıklarını söyledi. Ceren, "İnşallah büyüdüğümde gideceğim nasip değilmiş biz de burada temsili Anıtkabir’i yaptık" şeklinde konuştu.